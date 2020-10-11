18 فيلماً تشارك في الدورة الرابعة لمنصة «الجونة السينمائي»

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تأكيدا على التزامه بدعم صناع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أعلنت ادارة مهرجان الجونة السينمائي عن اختيارها «18» مشروعا للمشاركة في منصة الجونة السينمائية ضمن فعاليات دورته الرابعة التي ستقام في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.. وتم اختيار هذا العدد من مشروعات الأفلام من بين «99» مشروعاً تقدمت «65» منها في مرحلة التطوير و«34» في مرحلة ما بعد الانتاج. وتم الاختيار بناءً على الرؤية الفنية والمضمون وامكانية تنفيذ المشروع ماليا وذلك بعد فحص المشاريع المقدمة من جانب لجنة متخصصة تضم خبراء عرب ودوليين.

وتشمل المشاريع الروائية في مرحلة التطوير: «وداعا جوليا» لمحمد كردفاني «البحرين والسودان»- «وهج الى ديزني» لـ مها الساعاتي «السعودية»- «هاملت من عزبة الصفيح» لأحمد فوزي صالح «مصر»- «هنا لا تراني» لفيروز سرحال «لبنان- اسبانيا»- «أحمس» لكريم موسوي «الجزائر»- «ورقية» لينيس كوسيم «الجزائر- فرنسا»- «البحث عن منفذ لخروج رامبو» لخالد منصور «مصر»- «عرفة» لـ آلاء القيس «الأردن» -«الرجل الأخير» محمد صلاح «مصر».

ومن المشروعات الوثائقية في مرحلة التطوير: «الرجال لا يبكون» لمحمد مصطفى «مصر- ألمانيا»- «وداعا طبريا» لـ لينا سويلم «فلسطين- فرنسا»- «كذب ابيض»لأسماء المدير المغرب. بينما تشمل الأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الانتاج: «قربان» لنجيب بلحاج «تونس»- «جني» لايلى داغر «لبنان- فرنسا»- «الحياة تناسبني جيدا» للهادي أولاد مهند «المغرب»- «تيارات» لمهدي هميلى «تونس»- «العروس» لباسم بريش «لبنان».. بالاضافة الى الفيلم الوثائقي في مرحلة ما بعد الانتاج أيضا «خذوني الى السينما» لباقر جعفر «العراق».

وبحسب ادارة المهرجان فأن أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الانتاج سيحصلان على شهادة منصة الجونة السينمائية وجائزة مالية قدرها 115 ألف دولار أميركي لكل منها.. اضافة الى ذلك تمتلك المشروعات والأفلام المشاركة الفرصة للفوز بالمنح والجوائز الأخرى المقدمة من خلال شركاء المهرجان ورعاته والتي وصلت قيمتها العام الماضي خلال الدورة الثالثة الى 240 ألف دولار أميركي.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي: إن المهرجان يفخر بأن منصته قد أصبحت مركزاً رئيسياً لانطلاق المبادرات السينمائية في العالم العربي.. كما نجحت في جذب صناع الأفلام الطموحين اليها.. لافتا الى أن العديد من المشاركين السابقين في منصة دورات المهرجان الثلاث الماضية قد أنجزوا أفلامهم وتم عرضها في مهرجانات سينمائية دولية واقليمية ونال عدد منهم جوائز سينمائية رفيعة.

ومن جانبها قالت الفنانة «بشرى» المؤسس المشارك ورئيس العمليات والعلاقات الخارجية في المهرجان: إن منصة الجونة تسعى لتوفير الفرص المناسبة لاكساب صناع الأفلام الموهوبين الخبرة اللازمة وتكوين العلاقات التي تساعدهم بالضرورة في تطوير مشاريعهم من خلال برنامج مصمم بعانية من الحلقات النقاشية والورش والموائد المستديرة والمحاضرات وذلك الى جانب الدعم المالي والفني.

