تكريم خالد الصاوي وأنسي أبو سيف

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يكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف بمنحهما جائزة الانجاز الابداعي في حفل الافتتاح المقرر اقامته يوم 23 أكتوبر الحالي. وتقام الدورة الرابعة من المهرجان خلال الفترة من 23 الى 31 أكتوبر بعد تأجيل دام شهر كامل على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا، فيما سيعرض المهرجان 65 فيلم سينمائي بجانب محاضرة حوارية مع الفنان الهندي علي فضل، واختير فيلم «الرجل الذي باع ضهره» لكوثر بن هنية ليكون فيلم حفل الافتتاح.

وخلال الدورة الجديدة يحتفي المهرجان بالفنان شارلي شابلن حيث ستعزف موسيقى فيلمه «الطفل» بالتزامن مع عرض الفيلم في نسخته المرممة أمام الجمهور.

