بريانكا شوبرا تروج لكتاب مذكراتها «Unfinished»

إضاءات

روجت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا لكتاب مذكراتها الذي يحمل عنوان Unfinished عبر نشر صورة الغلاف ملحقة بتدوينة عبر حسابها على الانستغرام، تحدثت فيها عن إختيارها للعنوان، وما تعلمته من هذه التجربة قائلة: «من المفارقات أنني سميت هذه المذكرات قبل سنوات من البدء في كتابتها. نظراً لكوني شخصية عامة منذ 20 عامًا، مع الكثير من التجارب الحياتية وقائمة طويلة من الأشياء التي علي تحقيقها وشطبها من قائمتي على الصعيدين الشخصي والمهني، فأنا بالفعل غير منتهية (Unfinished)، لكن الشيء المضحك في كتابة المذكرات هو أنه يجبرك على النظر إلى الأشياء بشكل مختلف، والتوفيق بين العديد من الأشياء التي كنت تعتقد أنك قد وضعتها.

