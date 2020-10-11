وفاة أسطورة الغناء الإيراني محمد رضا شجريان

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غيّب الموت كبير المغنين الايرانيين، محمد رضا شجريان، عن عمر ناهز الثمانين عاماً، بعد صراع طويل مع المرض دام خمس سنوات، لتخيم أجواء من الحزن العميق على الشارع الايراني بمجرد سماع نبأء وفاته.

وولد شجريان يوم 23 سبتمبر 1940 في مدينة مشهد شرقي ايران، وكان ينتمي الى أسرة موسيقية. كان شجريان ملحناً ومغنياً تقليدياً وموسيقاراً اشتهر بأنه أهم أستاذ ايراني للغناء التقليدي، اذ كان يستخدم في أغانيه أشعار الشعراء والعرفاء الايرانيين القدماء، فضلاً عن أنه كان قد أبدع أدوات موسيقية عدة ومن بين الفنانين الايرانيين كان شجريان أكثرهم شعبية لدى الشعب الايراني. وقد اكتشف والده الذي كان قارئاً للقرآن صوته العذب منذ طفولته وعمل على صقله، ثم دخل المعهد العالي للمعلمين وانضم الى سلك التدريس وعمل في التدريس في المدارس، قبل أن يتعرف على أستاذ موسيقار ويتغير مسار حياته.

وترك شجريان خلفه ارثاً حافلاً للغاية في الموسيقى والغناء، مقدماً تصنيفات غناء ستبقى خالدة في تاريخ الموسيقى الفارسية، حيث تجاوز صيته الحدود الايرانية الى أوساط الناطقين باللغة الفارسية في العالم وخصوصاً في أفغانستان وشبه القارة الهندية وباكستان وطاجيكستان.

وأحيا شجريان خلال مسيرته الفنية حفلات غناء في عدة دول في العالم وحصل على جوائز داخلية ودولية. ونال في سنة 1997 جائزة «بيكاسو» و«يونسكو»، كما حصل على جائزة «موزارت» سنة 2006، فضلاً عن نيله وسام «جوقة الشرف» من فرنسا. وتتلمذ على يده مغنون ايرانيون معروفون، مثل حسام الدين سراج وايرج بسطامي وهمايون شجريان.

