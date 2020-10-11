أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحتفلان بعقد قرانهما

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احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعقد قرانه على الفنانة هنادي مهنى، مساء اول من أمس، بعد مرور حوالي 10 أشهر على خطبتهما في ديسمبر 2019. وحضر عقد القران الذي أقيم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، مجموعة من الأصدقاء والمقربين. وتصغر هنادي مهنى، أحمد خالد صالح بخمس سنوات، فهي تبلغ من العمر 22 عاماً حيث ولدت سنة 1997 اما أحمد خالد صالح فهو من مواليد 1992. وبدأت هنادي مهنى مشوارها الفني منذ سنوات قليلة حيث شاركت في بطولة عدة أعمال فنية منها «حكايتي» مع ياسمين صبري و»زلزال» مع النجم محمد رمضان، أما أحمد خالد صالح فشارك في بطولة عدة مسلسلات منها «نسر الصعيد» و«30 يوم» و»أبو جبل». واقتصر حفل عقد القران على حضور عدد قليل من الفنانين أبرزهم المطربة الشعبية بوسي والفنان محمد الشرنوبي، حيث اكتفى العروسان بالأصدقاء المقربين وأفراد الأسرتين فقط، ولم يحددا بعد موعد حفل زفافهما. وكان الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى، أعلنا خطبتهما في ديسمبر الماضي، بحضور النجم تامر حسني والفنانة درة والإعلامية فرح علي والفنانة الشابة مايان السيد.