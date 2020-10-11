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السودان ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما


بعدما لفتت الانتباه لها بقوة في 2019 اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سينما السودان ضيف شرف دورته العاشرة التي ستعقد في مارس المقبل. وكان المخرج السوداني أمجد أبوالعلاء فاز بجائزة «أسد المستقبل» من مهرجان البندقية العام الماضي عن فيلمه «ستموت في العشرين»، والذي توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات عربية وأجنبية، كما نال فيلم «حديث الأشجار» للسوداني صهيب قسم الباري جوائز عدة على مستوى العالم. وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن اختيار السودان ضيف شرف «جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السوداني في الأعوام القليلة الماضية، كمّاً وكيفاً، ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى».


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