هدنة «إنسانية» في كاراباخ برعاية روسية

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موسكو- الوكالات: اعلنت موسكو ان اذربيجان وأرمينيا اتفقتا امس على وقف لاطلاق النار في اقليم ناغورني كاراباخ بعد مفاوضات طويلة جرت في موسكو بين وزيري خارجية البلدين.

وقال وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف وهو يتلو بيانا بعد المفاوضات انّ وقفاً لاطلاق النار سيبدأ «اعتباراً من الساعة 12,00 من العاشر من اكتوبر 2020 لأهداف انسانيّة». غير ان وزير خارجية اذربيجان جيهون بيراموف، اعلن ان الهدنة «لم تدخل حيز التنفيذ بعد» بسبب عدم تهيئة الظروف الملائمة لذلك.

وأوضح لافروف انّ وقف اطلاق النار سيتيح «تبادل اسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بواسطة لجنة الصليب الأحمر وبما يتفق مع معاييرها».

وتابع الوزير الروسي ان ارمينيا وأذربيجان اتفقتا ايضا على بدء «مفاوضات جوهريّة للتوصّل بسرعة الى حلّ سلمي» للنزاع في ناغورنو كاراباخ، بوساطة من رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا. وتعد مجموعة مينسك التي تترأسها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، الوسيط الدولي الرئيسي في هذا النزاع. وقال لافروف انّه سيتمّ التوافق لاحقاً «على المعايير المحدّدة» لاتّفاق وقف النار. واستمرت المفاوضات بين وزيري خارجية ارمينيا وأذربيجان في موسكو اكثر من عشر ساعات وانتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت.

وشكلت هذه المفاوضات اول امل جدي لانهاء المواجهات العنيفة التي تدور منذ 27 سبتمبر بين انفصاليين ارمن في «جمهورية ناغورنو كاراباخ» المعلنة من جانب واحد، مدعومين من يريفان، والقوات الأذربيجانية. ولم يستجب اي من الطرفين قبل ذلك لدعوات المجتمع الدولي الى وقف القتال.

وفي منشور على صفحتها على فيسبوك، تحدثت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا عن «مفاوضات طويلة» ووصفت وزير الخارجية الروسي بـ«المايسترو» او «المعلم». وقبل بدء المحادثات، اكد رئيس اذربيجان الهام علييف انه يريد اعطاء يريفان «فرصة اخيرة» لتسوية النزاع سلميا في هذه المنطقة الجبلية التي يطالب بها البلدان. وقال في خطاب بثه التلفزيون «سنعود في كل الأحوال الى اراضينا». اما رئيس الورزاء الارميني نيكول باشينيان، فقد اكد استعداده «لاستئناف عملية السلام».

وخلال المفاوضات اكد ناطق باسم الجيش الأرمني لوسائل الاعلام ان المعارك استمرت على طول خط الجبهة. وسمعت صواريخ جديدة ودوي انفجارات في ستيباناكرت، عاصمة الاقليم الانفصالي. وفي خطابه المتلفز اعلن رئيس اذربيجان استعادة مدينة حدروت في جنوب ناغورنو كاراباخ وثماني قرى مجاورة.

