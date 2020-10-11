أنقرة: سندعم ما توافق عليه باكو فقط

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: اصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا حول وقف اطلاق النار في قره باغ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هذه الخطوة ليست بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني الأرميني في المنطقة.

وقالت الخارجية التركية في بيانها ان «أذربيجان منحت ارمينيا فرصة اخيرة للانسحاب من الأراضي التي تحتلها» مؤكدا ان «أذربيجان اظهرت لأرمينيا والعالم اجمع انها قادرة بامكاناتها الذاتية على تحرير اراضيها المحتلة».

وأضافت ان «وقف اطلاق النار المعلن في قره باغ لأسباب انسانية وتبادل الأسرى وجثامين القتلى يعتبر خطوة اولية مهمة ولكن لا يعد حلا دائما»، مؤكدة ان انقرة منذ البداية تدعم فقط الحلول التي توافق عليها باكو.

من جهته رحب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بوقف اطلاق النار بين ارمينيا وأذربيجان في قره باغ ووصفه بالخطوة نحو السلام. وكتب ظريف عبر تويتر «ندعو جارتينا ارمينيا وأذربيجان للانخراط في حوار جدي يقوم على احترام القانون الدولي ووحدة الأراضي. وأشاد ظريف كذلك بـ«الجهود البناءة لجيراننا الروس».

