حرائق ضخمة تستعر في سورية ولبنان

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عواصم - الوكالات: تلتهمُ حرائق ضخمة منذ يومين مساحات واسعة من احراج سورية ولبنان، وقد اقتربت في بعض المناطق من منازل المواطنين من دون ان تتمكن فرق الاطفاء من اخمادها جميعها حتى الآن.

ومنذ صباح امس يبث التلفزيون السوري مشاهد من مناطق الحرائق حيث قال ان فرق الاطفاء تواصل العمل على اخمادها، وقد امتدت على مئات الهكتارات في ارياف محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحمص (وسط). وتحدث وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا عن 79 حريقاً «بينها 45 حريقاً في اللاذقية و33 في طرطوس، والبقية في حمص». ورجح ان تكون هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سورية «هذا العدد من الحرائق في يوم واحد».

ونقلت «سانا» عن قائد فوج الاطفاء في طرطوس العقيد سمير شما، قوله ان «الوضع صعب، ونحن نسعى جاهدين من اجل السيطرة على الحريق ضمن الامكانيات المتاحة وبكل طاقتنا البشرية والآلية».

من جهته قال فوج اطفاء اللاذقية على صفحته على فيسبوك «نحن امام اكبر سلسلة حرائق شهدتها محافظة اللاذقية.. على مر السنين». وأعلنت وزارة الصحة في دمشق عن وفاة شخصين في اللاذقية جراء الحرائق التي دفعت بعائلات عدة للنزوح بعد اقتراب النيران من منازلها، وفق ما قال رئيس منظومة الاسعاف السريع في المحافظة لؤي سعيد لاذاعة محلية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن احتراق منازل في مدينة بانياس في محافظة طرطوس، وأشارت الى تمكن فرق الاطفاء من اخماد بعض الحرائق في حمص.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر الحرائق مرفقة بوسم «سورية تحترق». وتكثرُ الحرائق في فصل الصيف في الغابات والأحراج السورية، وقد اندلعت في سبتمبر ايضاً حرائق ضخمة اتت على مساحات واسعة في مناطق متفرقة في ارياف حماة واللاذقية.

وفي لبنان المجاور، اندلع منذ الخميس اكثر من 100 حريق في احراج عدة في جنوب وشمال وشرق البلاد ومنطقة الشوف الجبلية، وفق ما افاد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج ابو موسى. وقال ابو موسى «استنفدنا 80% من قوتنا وقد استخدمنا تقريباً كافة مراكزنا في لبنان، الوضع جنوني، الحرائق في كل مكان». وأوضح ان تم اخماد الجزء الأكبر من الحرائق، مشيراً الى ان بضعة حرائق ضخمة لا تزال مندلعة في منطقتي الشوف وعكار «يصعب الوصول اليها» وتشارك الطوافات العسكرية في اخمادها. واعتبر ان «الرياح والحرارة تساعد على انتشار الحرائق» من دون ان يتمكن من تحديد سبب اندلاعها.

