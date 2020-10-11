الخرطوم: العلاقة مع إسرائيل «خاضعة للنقاش»

عربيات ودوليات

الخرطوم - القدس المحتلة - الوكالات: اكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين ان علاقة بلاده مع اسرائيل خاضعة للنقاش، وان الأمر تحدده اولويات السودان ومصالحه الخارجية.

جاء ذلك في مقابلة لقمر الدين مع قناة «فرانس 24» في ظل احاديث متصاعدة بشأن التطبيع وتقارير اعلامية اسرائيلية وأميركية خلال الأيام الماضية قالت ان الخرطوم وافقت على تطبيع العلاقات مع تل ابيب في حال شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للارهاب وحصوله على مساعدات من واشنطن.

وصرح وزير الخارجية السوداني خلال المقابلة بأن «العلاقة مع اسرائيل خاضعة للنقاش، ونحن نستعجل ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب، ولانضع اي علاقة بين هذه المسألة والتطبيع».

وأضاف «لسنا على استعداد لفعل اي شيء مع دولة اخرى الا وفق ما يحدده السودان من مصالحه الخارجية مع اي دولة في العالم، هذا امر متروك لأولويات السودان».

وتأتي تصريحات قمر الدين بعد اسبوع من تأكيد محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة في السودان ان بلاده «ماضية في بناء علاقات مع اسرائيل». وأشار حميدتي في مقابلة مع قناة سودانية الى انه تلقى وعدا اميركيا بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قال في 23 سبتمبر الماضي ان مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الأخيرة للامارات تناولت قضايا عدة، بينها «السلام العربي» مع اسرائيل والعلاقات الثنائية.

على صعيد اخر بحث رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتانياهو، مع نظيره الاثيوبي ابي احمد، سبل التعاون الزراعي بين البلدين، اضافة الى مسألة جلب الفي اثيوبي من يهود الفلاشمورا الى اسرائيل. وقال الناطق باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية اوفير غندلمان ان نتنياهو اجرى اتصالا هاتفيا مع آبي احمد، تخلله بحث قضايا اقليمية وأطلع نتانياهو نظيره الاثيوبي على اعتزامه نقل حوالي 2000 من ابناء الفلاشمورا المتواجدين في العاصمة اديس ابابا ومدينة غوندار، التزاما بمواصلة قدوم يهود الى اسرائيل.

