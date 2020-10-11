الاحتلال منع صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى للأسبوع الثالث

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: منعت الشرطة الاسرائيلية الفلسطينيين من خارج البلدة القديمة في القدس الشرقية، من اداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى للأسبوع الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن شهود عيان قولهم ان عناصر الشرطة المنتشرين عند البوابات الخارجية لبلدة القدس القديمة، منعوا الفلسطينيين من غير سكان البلدة من دخولها. وأضاف الشهود ان الصلاة في المسجد اقتصرت على الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة. وبرر عناصر الشرطة الموجودين في مداخل البلدة القديمة، المنع بقيود الاغلاق التي تفرضها السلطات الاسرائيلية للحد من تفشي فيروس «كورونا».

