للمرة الأولى.. مصر ترسل سفناً حربية إلى البحر الأسود

عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اجراء مناورات بحرية مع البحرية المصرية، للمرة الأولى في البحر الأسود.

وكان الطرفان اجتمعا على مدار الثلاثة ايام الماضية من اجل التحضير للمناورات البحرية التي ستحمل اسم «جسر الصداقة 2020»، دون ان يعطوا موعدا محددا لاقامتها.

ومن المقرر ان تتضمن المناورات مجموعات من سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود بجانب قوات بحرية مصرية، بدعم جوي مشترك، للتدريب على مهام حماية الطرق البرية من التهديدات المختلفة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فانه سيتم نشر القوات لتنظيم الاتصالات واعادة تنظيم خطوط الامداد في البحر، كما سيتم العمل على اجراءات عمليات التفتيش ضد السفن المشبوهة.

كما سيعمل البحارة الروس والمصريون، بتوجيه من الأركان المشتركة للمناورات، على تنظيم جميع انواع الحماية والدفاع في البحر، واجراء اطلاق الصواريخ والمدفعية من اسلحة السفن الحربية.

وترمي المناورات الحالية الى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البحرية المصرية والبحرية الروسية بما يخدم الأمن والاستقرار في البحر، وكذلك تبادل الخبرات بين الأفراد في صد التهديدات المختلفة في مناطق الملاحة الثقيلة.

من جانبه، قال الباحث بمعهد «الشرق الأوسط» للدراسات السياسية، بالعاصمة الأميركية واشنطن، محمد سليمان، ان هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر قطع بحرية عسكرية للبحر الأسود.

وأشار الباحث الى ان المشاركة المصرية في مناورات البحر الأسود، تنطوي على رسالة لتركيا، مفادها «أن التواجد التركي في ليبيا او تفاهماتها مع اثيوبيا، يواجهه تفاهمات مصريه امنيه مع العراق او مناوره بحريه مع روسيا قرب المناطق التركيه».

وتركيا لديها مضيق البوسفور الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ومن ثم البحر المتوسط، اي ان القطع البحرية ستمر في مضيق البوسفور المؤدي للبحر الأسود.

ويطل على البحر الأسود: روسيا، تركيا، بلغاريا، جورجيا، رومانيا، بلغاريا وأوكرانيا.

