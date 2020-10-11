إسرائيل تدرس طلب مساعدة دولية لإخماد النيران

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: دفعت موجة الحرائق التي تتعرض لها مختلف مناطق اسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى اجراء مشاورات طارئة حول امكانية طلب المساعدة الدولية لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية الاستثنائية. وبعدما بحث الوضع في اجتماع مع مسؤولين في الأمن الداخلي والشرطة حسب يومية «تايمز اوف اسرائيل»، قال نتانياهو مغردا «أطلعني رئيس سلطة الاطفاء على آخر التطورات وطلبت منه التأكد من اننا نستخدم كل مواردنا، واذا لزم الأمر، سأدرس المساعدة الدولية». في المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان، ان الوضع ما زال تحت السيطرة وان الشرطة والجيش تشارك في مواجهة الموقف الى جانب فرق الاطفاء. وبلغ عدد الحرائق المعلنة، حسب الصحيفة ذاتها، 250 حريقا في ظل موجة من الحر الاستثنائي تضرب منطقة الشرق الأوسط وتسببت في كوارث مماثلة حتى في جهات من الأراضي السورية والفلسطينية.