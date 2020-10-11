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4 قتلى في انفجار خزان وقود ببيروت


بيروت - الوكالات: أعلن الصليب الأحمر اللبناني مقتل 4 اشخاص جراء انفجار خزان للوقود في احد المباني بالعاصمة بيروت ليل الجمعة السبت وهو ما اثار الذعر مجددا بعد سلسلة حرائق وانفجار هائل في مرفأ المدينة يوم 4 اغسطس الماضي. وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ان عددا من المصابين نقلوا الى المستشفيات وقال مصدر طبي ان 3 اطفال اصيبوا بحروق، كما وقعت حالات اختناق. من جهته، قال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ان فرق الاسعاف عملت على اجلاء جميع سكان المبنى الواقع في منطقة الطريق الجديدة، بعد اخماد النيران التي سببها انفجار خزان المازوت. ورجحت مصادر امنية ان يكون سبب الانفجار عدم اعتماد اجراءات السلامة في تخزين الوقود بمستودع المبنى.


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