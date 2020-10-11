«كورونا» يتفشى بضراوة.. و«الصحة العالمية» لا تملك إجابات

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في جميع أنحاء العالم، حيث تم إبلاغ المنظمة التابعة للأمم المتحدة، بأكثر من 350 ألف حالة.

ويتجاوز الارتفاع اليومي الجديد الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة. وفي إيجاز صحافي أقر رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل رايان بأنه حتى مع استمرار انتشار «كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم، «لا توجد إجابات جديدة». كما قال إنه على الرغم من أن المنظمة تريد أن تتجنب الدول عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفا واتخاذ العديد من الإجراءات. وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 1,063,346 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة. وأصيب أكثر من 36,595,740 شخصا حول العالم بالفيروس تعافى 25,332,900 منهم. وتعيش أوروبا أياما عصيبة مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بفيروس كورونا ما دفع دولا عدة لتشديد القيود. وللمرة الأولى أحصت أوروبا الخميس أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالفيروس في يوم واحد في ظل الارتفاع المتزايد للإصابات خلال الأيام الخمسة الماضية في دول بينها بريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا. واستمرت حالات الإصابة بأنحاء أوروبا في الارتفاع خلال الأيام السبعة الماضية على الرغم من أن انتشار المرض في دول من الأكثر تضررا مثل الهند والبرازيل بدأ في الانحسار نسبيا. وسجّلت أوروبا التي بلغ عدد المصابين فيها جراء الوباء 6.2 ملايين والمتوفين 240 ألفا أعلى زيادة في عدد الإصابات بزيادة 28%، بينما باتت آسيا المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت تراجعا بنسبة 7%. وفرضت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ في العاصمة مدريد،فيما لم تستبعد فرنسا إعادة فرض تدابير الإغلاق محليا، وفي ألمانيا حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أنه سيكون من المستحيل تجنب فرض قيود أخرى محددة في حال عدم كبح الارتفاع المستمر للإصابات خلال الأيام العشرة المقبلة. وفي إيران أعلنت السلطات أنه لن يتم استقبال مرضى الحالات غير الطارئة بالمستشفيات في ظل الأعداد الكبيرة من حالات الإصابة بـ «كورونا».

وفي تطور متزامن، قالت الأمم المتحدة اليوم إن أكثر من 2.7 مليون مهاجر يرغبون بالعودة إلى ديارهم باتوا عالقين في الخارج بسبب وباء كورونا، داعية إلى تحرك دولي لمعالجة هذه الأزمة.

