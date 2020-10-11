العراق يقترب من حاجز 400 ألف حالة والحكومة تدرس حظر التجول

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3214 حالة إصابة جديدة لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19». وهذه الزيادة ترفع العدد الإجمالي للحالات في العراق إلى نحو 400 الف حالة وأبلغت الصحة العراقية أيضاً عن 52 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا».

ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في العراق إلى 9735.

الى ذلك أكدت وزارة الصحة، أن قرار إعادة حظر التجوال سيُناقش مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينةً أن ازدياد الإصابات بفيروس «كورونا» يمثل مؤشراً خطراً.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة العراقية حازم الجميلي، إن «قرار الحظر ستتم مناقشته في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية»، مضيفاً أن «الموقف الوبائي في تغيّر، وأن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» على مستوى العالم في تزايد، لاسيما وأن يوم الخميس الماضي قد سجل أعلى معدل في الإصابات منذ بدء الجائحة».

ولفت إلى أن «ازدياد أعداد الإصابات في دول الجوار يمثل إنذارا خطرا يستوجب وجود إجراءات وقائية إضافية من قبل الحكومة العراقية، والجهات المعنية، ومن قبل المواطنين»، مشيرا إلى أن «انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملا مساعدا على انتقال الفيروس، ولاسيما داخل الأماكن المغلقة».

وأضاف الجميلي، أن «استمرار عدم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الصحية الصحيحة، ولاسيما ما يخص التجمعات الاجتماعية والعشائرية والدينية يعد عاملاً مساعداً على انتشار الفيروس»، مؤكداً أن «اللجنة الاستشارية العليا ستعقد اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع، وترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لغرض اتخاذ إجراءات احترازية في الفترة القادمة».

