ترامب يستأنف نشاطه العلني.. وبايدن يندد بـ«تهوره»

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واشنطن- الوكالات: القى الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس خطابا عاما في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ تأكيد إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، ويستعد لاستئناف حملته الانتخابية الإثنين قبل ثلاثة أسابيع تماما من الاقتراع الرئاسي.

وأعلن ترامب (74 عاما) عن تجمع في فلوريدا الإثنين في محاولة لإعادة إطلاق حملته الانتخابية المتعثرة ضد منافسه الديموقراطي جو بايدن الذي وصف سلوك الرئيس الجمهوري بـ«المتهور». وفي مسعى لإثبات قوته وتحسن صحته، رفض ترامب المشاركة في المناظرة الثانية بين المرشحين للرئاسة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل بعد أن قرر المنظمون جعلها افتراضية بسبب وباء «كوفيد-19». وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية ذلك رسميا موضحة أن مناظرة الخميس المقبل ألغيت. لكنها أبقت على مواجهة أخيرة بين ترامب وبايدن في 22 أكتوبر قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

ودفع القرار تيم مورتو مدير الاتصالات في حملة ترامب إلى إطلاق اتهامات بالانحياز. وقال مورتو «ليس هناك سبب طبي لوقف» تنظيم مناظرة الخامس عشر من أكتوبر. وبعد أن تغيب الرئيس عن الحملة على أثر دخوله المستشفى لثلاث ليال الأسبوع الماضي، يسعى ترامب بجد للحاق ببايدن.

وفي هذا الإطار وفي هجوم إعلامي واسع، قال ترامب إنه أصبح لـ»كوفيد-19» علاج وهو أمر غير صحيح. وكشف أنه أُبلغ بأنه قريب من الموت في أسوأ نوباته مع الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 213 ألف أميركي وأضعف بشدة فرصه في الفوز بولاية رئاسية ثانية.

ويشكل الخطاب الذي قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إنه يتركز حول موضوع ترامب المفضل «القانون والنظام»، فرصة للرئيس لتبديد الشكوك العالقة بشأن صحته.

وسيقوم الرئيس غدا بخطوة كبيرة أخرى تتمثل بتجمع حاشد في ولاية أساسية. فقد كتب ترامب في تغريدة على تويتر «سأكون في سانفورد بولاية فلوريدا الإثنين من أجل تجمع كبير جدا». ويأتي ذلك على الرغم من التساؤلات عن مرض ترامب ومدى اكتمال شفائه الآن، إذ يرفض مسؤولو البيت الأبيض الرد على الاستفسارات الأساسية بما في ذلك متى أصيب الرئيس بالفيروس للمرة الأولى وهل أثبتت فحوص جديدة أنه شفي من المرض منذ ذلك الحين. وفي تجمع بلاس فيغاس انتقد بايدن الرئيس وقال بايدن إن «سلوكه الشخصي المتهور منذ تشخيص إصابته وتأثيره المزعزع للاستقرار على حكومتنا، أمر لا يطاق». وعند صعوده إلى طائرة حملته الانتخابية، وجه رسالة إلى الذين يحضرون المهرجانات الانتخابية. وقال «أتمنى لكم حظا سعيدا. ما كنت لأشارك من دون كمامة وتباعد».

