اتهامات بـ«الإرهاب» لخلية «بيضاء» خططت لخطف حاكمة ميشيغان

عربيات ودوليات

ديترويت- الوكالات: وجّه الادعاء تهما إلى 13 شخصا اعتقلوا بتهمة محاولة اختطاف حاكمة ميشيغان الأميركية والإطاحة بحكومة الولاية، وقالت الحاكمة غريتشن ويتمر إن رفض الرئيس دونالد ترامب إدانة المجموعات العنصرية يشجع على مثل هذه الأعمال.

وُجهت الاتهامات الى اعضاء «الخلية البيضاء» الـ13 وبينهم 6 قال مكتب محامي المقاطعة الغربية في ميشيغان إنهم خططوا لاختطاف ويتمر. وأعلنت المدعية العامة لميشيغان دانا نيسل توجيه اتهامات لـ7 من المعتقلين تحت قانون مكافحة الإرهاب في الولاية، وقالت إنهم ينتمون لميليشيا مسلحة تدعى «وولفيرن ووتشمن». وأوضحت المدعية العامة أن المحتجزين مشتبه في محاولتهم العثور على عناوين منازل ضباط إنفاذ القانون لاستهدافهم وكانت لديهم نية التحريض على الحرب الأهلية، كما انخرطوا في التخطيط والتدريب لتنفيذ عملية هجومية على مبنى كونغرس الولاية، وخطف مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الحاكمة.

