واشنطن وطهران تتراشقان التهديدات بـ«الأثمان الباهظة»

عربيات ودوليات

واشنطن- طهران- الوكالات: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة إلى إيران، محذرا إياها من «التلاعب بالولايات المتحدة الأميركية». وخلال مقابلة إذاعية مباشرة، قال ترامب، «إذا قامت إيران بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل»، متوقعا أن تبرم إيران اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة إذا فاز في انتخابات 3 نوفمبر المقبل. وقال «إذا فزت، سيكون لدينا صفقة كبيرة مع إيران في غضون شهر واحد». وأضاف «وهم يعرفون أنهم إذا فعلوا أي شيء ضدنا، فسوف يدفعون الثمن ألف ضعف».

?في المقابل توعدت إيران الولايات المتحدة بـ«الرد على جرائمها» في معرض تعليقها على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة الموجهة ضد طهران. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة نشرها امس على حسابه في «تويتر» على أن الشعب الإيراني «لا يخشى من الخطاب البلطجي الذي يمارسه نظام الولايات المتحدة المهزوم والخارج عن القانون». وذكر الدبلوماسي أن «الشعب الإيراني لن يدخر أي جهد للدفاع عن عزته»

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، وصف الموجة الجديدة من العقوبات الأميركية على إيران بأنها «حيلة دعائية» لن تكون قادرة على كسر «مقاومة البلاد» حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وتلفزيون «برس تي في» المملوك للدولة، الجمعة. وفرضت الولايات المتحدة من جانب واحد عقوبات كاسحة على القطاع المالي الإيراني الخميس، في خطوة يقول منتقدوها إنها قد تكون ذات عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تأثير ضار على قدرة الشعب الإيراني على الوصول إلى الموارد الإنسانية.

وفي حديثه مع رئيس البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، قال روحاني إن العقوبات ستؤثر على الغذاء والدواء، لكنها لن تكسر «مقاومة الأمة الإيرانية». وقال همتي «لقد تم اتخاذ الخطوة الأميركية لغرض الدعاية والسياسة الداخلية لأميركا».

من جهته قال المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة ماجد تخت راونجي أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن «سياسة الضغط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى استهداف المدنيين الأبرياء بشكل متعمد وعشوائي بهدف خلق معاناة ومشقة، فضلا عن تأجيج الاضطرابات الاجتماعية وفقا لسياسة تغيير النظام المعيبة».

