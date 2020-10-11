البرتغال تعود إلى «ملعب التتويج».. وإنكلترا في ضيافة بلجيكا

دوليه

يعود نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي اليوم الأحد الى «ستاد دو فرانس» في سان دوني من أجل مواجهة فرنسا بطلة العالم في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، وذلك في إعادة لأمسية العاشر من يونيو 2016 حين توج «برازيليو أوروبا» بلقبهم الأول على الإطلاق.

وستكون زيارة البرتغال الى ملعب «ستاد دو فرانس» الأولى منذ أن تغلبت على فرنسا المضيفة في نهائي كأس أوروبا 2016 بهدف وحيد سجله إيدر لوبيش في غياب رونالدو الذي تعرض للاصابة في الدقائق الأولى من اللقاء.

توجت البرتغال في حينها بلقبها الأول على الإطلاق إن كان قاريا أو دوليا، قبل أن تضيف اليه في صيف 2019 لقب النسخة الأولى من دوري الأمم على حساب هولندا (1-0 أيضا).

وستكون مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول من البطولة القارية الجديدة قمة بكل ما للكلمة من معنى، ليس بسبب مكانة المنتخبين على الساحتين القارية والعالمية وحسب، بل لأن كل منهما خرج فائزا من مباراتيه الأوليين ويتشاركان بالتالي الصدارة بست نقاط لكل منهما.

وافتتحت البرتغال حملة الدفاع عن لقبها بفوز كبير 4-1 على ضيفتها كرواتيا وصيفة بطلة العالم، ثم تغلبت على السويد بهدفين سجلهما رونالدو، فيما فازت فرنسا في مباراتها الأولى على السويد 1-0 قبل أن تجدد تفوقها على كرواتيا بالفوز عليها 4-2، بعد أن تغلبت عليها في نهائي مونديال 2018 بنفس النتيجة.

وستشكل مباراة اليوم فرصة مثالية لفرنسا لكي تحقق ثأرها من ضيفتها في لقاء يجمع الكثير من اللاعبين الذين تواجدوا في تشكيلتي نهائي كأس أوروبا 2016، إضافة الى وجود نفس المدربين أيضا، وهما ديدييه ديشان من ناحية أبطال العالم وفرناندو سانتوس من ناحية الضيوف.

وسيخوض المنتخب البرتغالي مباراة الأحد بغياب الحارس أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي) لإصابته بفيروس كورونا المستجد، فانضم بذلك الى المدافع جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) الذي اضطر الى ترك زملائه قبل المباراة الودية الأربعاء ضد إسبانيا (صفر-صفر) في لشبونة.

ولن تكون المواجهة الفرنسية-البرتغالية القمة الوحيدة اليوم، بل تتجه الأنظار أيضا الى المجموعة الثانية حيث سيكون ملعب «ويمبلي» في لندن مسرحا للقاء مرتقب بين إنكلترا وضيفتها بلجيكا في إعادة لمواجهتيهما في مونديال روسيا 2018، حين فاز «الشياطين الحمر»في الدور الأول 1-0 ثم على المركز الثالث 2-0.

وتتصدر بلجيكا المجموعة بست نقاط بعد فوزها بمباراتيها الأوليين الشهر الماضي على الدنمارك 2-0 وايسلندا 5-1، فيما جمعت إنكلترا أربع نقاط من مباراتيها خارج ملعبها بفوزها على ايسلندا 1-0 وتعادلها مع الدنمارك من دون أهداف.

وتحمل المواجهة نكهة خاصة في ظل عدد اللاعبين البلجيكيين الذين يلعبون في إنكلترا، بدءا من الحارس توماس كامينسكي (بلاكبيرن في الدرجة الأولى) وثلاثي الدفاع توبي ألدرفيريلد (توتنهام) وتيموتي كاستانيي (ليستر) ولينادر دندونكر (ولفرهامبتون)، مرورا بلاعبي الوسط كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) ودينيس برايت ويوري تييليمانز (ليستر)، وصولا الى رباعي الهجوم ديفوك أوريجي (ليفربول) وميتشي باتشوايي وكريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) ولينادرو تروسار (برايتون).

وحتى أن هناك عددا آخر من لاعبي «الشياطين الحمر»مروا بإنكلترا وأبرزهم مهاجم إنتر ميلان الإيطالي حاليا روميلو لوكاكو الذي دافع عن ألوان إيفرتون ثم مانشستر يونايتد.

وتحضرت إنكلترا لمواجهة بلجيكا بفوز كبير قبل يومين على جارتها ويلز 3-0 بتشكيلة غاب عنها عدد من الأساسيين ما فتح الباب أمام مهاجم إيفرتون المتألق دومينيك كالفرت-لوين للتسجيل في مباراته الدولية الأولى، فيما تعادل «الشياطين الحمر»مع ساحل العاج 1-1 بتشكيلة رديفة أيضا.

وعلى غرار المباراة الودية ضد ساحل العاج، يفتقد المنتخب البلجيكي الأحد وفي مباراة الاربعاء المقبل أيضا ضد إيسلندا حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا لأنه «غير جاهز بدنيا». في المجموعة الأولى، تتواجه إيطاليا مع مضيفتها بولندا في غدانسك بمعنويات مرتفعة للمنتخبين بعد الفوزين الوديين الكبيرين اللذين حققاهما في منتصف الأسبوع ضد مولدافيا (6-0) وفنلندا (5-1) تواليا.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بأربع نقاط من تعادل مع البوسنة (1-1) وفوز على هولندا في أرض الأخيرة (1-صفر)، فيما تحتل بولندا المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة مع منتخب «الطواحين»بعد خسارتها أمامه صفر-1 في الجولة الأولى.

وتحل هولندا ضيفة على البوسنة (نقطة واحدة)، باحثة عن استعادة توازنها بعد خسارة الجولة الماضية أمام إيطاليا ثم الخميس وديا أمام المكسيك (0-1) في اختبارها الأول مع مدربها الجديد فرانك دي بور الذي خلف رونالد كومان المنتقل للاشراف على برشلونة الإسباني.

ولن يكون أمام هولندا الكثير من الوقت لالتقاط أنفاسها إذ إنها مدعوة أيضا للسفر الى برغامو من أجل مواجهة إيطاليا الأربعاء في الجولة الرابعة.

