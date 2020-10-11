أرسنال يستبعد أوزيل من قائمة الدوري الأوروبي

دوليه

غاب لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل عن قائمة أرسنال الإنكليزي المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم. ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل أوزيل في أرسنال مع إصرار مدرب الفريق ميكل أرتيتا على استبعاده. ولم يلعب أوزيل، البالغ من العمر 31 عاما، لصالح الفريق الإنكليزي منذ مارس الماضي. وورد اسم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، الذي انتقل حديثا إلى النادي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، ضمن تشكيلة أرسنال التي تضم 25 لاعبا. وجاء انضمام بارتي، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض أرسنال أولى مبارياته في المجموعة الثانية بدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي ضد فريق رابيد فيينا النمساوي يوم 22 أكتوبر الحالي. وبالإضافة إلى أوزيل، خلت تشكيلة أرسنال من المدافعَين: اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس، والفرنسي ويليام ساليبا.

وإلى جانب رابيد فيينا، يواجه أرسنال كذلك في دور المجموعات فريقَي دوندالك الأيرلندي ومولده النرويجي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي. وكان أوزيل قد انضم إلى الفريق الإنكليزي في عام 2013 مقابل 42.4 مليون جنيه إسترليني، في صفقة كانت قياسية آنذاك. وقال أوزيل إنه مستعد لدفع مرتب الرجل الذي يؤدي دور الشخصية الجالبة للحظ لفريق أرسنال. وجاء هذا بعد الكشف عن أن الرجل، ويدعى جيري كي، ضمن مجموعة من 55 شخصا قرر النادي تسريحهم.

