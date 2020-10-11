الأهلي وبيراميدز ... لقاء مرتقب

دوليه

تحظى مباراة القمة التي تجمع الأهلي وبيراميدز اليوم ضمن الجولة الـ 33 لبطولة الدوري المصري باهتمام كبير لدى عشاق الكرة المصرية، لما تحمله دائماً من أجواء المتعة والإثارة الكروية.

فالأهلي حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل انتهاء المسابقة بـ7 جولات بينما يلعب بيراميدز بهدف الفوز لحسم المركز الثاني والتأهل للعب بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 85 نقطة وخلفه الزمالك صاحب 65 نقطة لكن سيخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم ضمن عقوبة انسحابه من مباراة الأهلي بالدور الأول ثم أتي بيراميدز برصيد 63 نقطة ثالثا.

ويرغب الأهلي في الفوز على بيراميدز بعدما تحولت مواجهتهما لقمة كبيرة تنتظرها جماهير الأهلي بعدما فاز بيراميدز على الفريق الأحمر 3 مرات في الموسم الماضي.

ونجح الأهلي في الفوز بهدفين بهدف في الدور الأول هذا الموسم وترغب جماهيره في فوز جديد.ونجح بيراميدز في التعاقد مع رمضان صبحي نجم الأهلي الذي رفض الاستمرار مع الأحمر بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد الإنكليزي كما ضم من الأهلي أيضا الحارس شريف إكرامي وأحمد فتحي الذي سيرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب الأهلي بدون نجمه الأبرز التونسي علي معلول المنضم لمنتخب بلاده وأيضا الأنغولي جيرالدو لنفس السبب كما يفتقد الفريق الأحمر جهود حارس المرمى محمد الشناوي للإصابة في العضلة الضامة.

ويغيب عن الأهلي أيضاً ثلاثي خط الدفاع سعد سمير ومحمود متولي ورامي ربيعة بسبب الإصابة والتي حرمت الأهلي من جهود ثنائي الوسط كريم وليد نيدفيد ومحمد محمود.بينما تحيط الشكوك بمشاركة الثلاثي أيمن أشرف والسنغالي أليو بادجي وأحمد الشيخ لتعرضهم لإصابات مختلفة ويسعى الأهلي لتجهيزهم.

ويلعب بيراميدز بدون جهود الثنائي المنضم لمنتخبي بلادهما العاجي ويلفريد كانون بجانب البوركيني إيريك تراوري بخلاف إصابة عبد الله بكري مدافع الفريق بفيروس كورونا ورجب بكار الذي تم تجميده بقرار إداري.وتنتظر جماهير الزمالك نتيجة تلك المباراة والتي بالطبع تتمنى تعثر بيراميدز للبقاء في المركز الثاني والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

