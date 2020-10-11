«الأولمبية» تهدد بحل مجلس الزمالك كاملاً

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قال شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية إنه إذا لم تتم إقامة الجمعية العمومية للزمالك وفقا لقانون الرياضة ولوائح الأندية فإن اللجنة ستحل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وتابع: “موقف الانتخابات محدد بوضوح.. يوجد لائحة للنادي وقانون الرياضة ولابد من توجيه دعوة عمومية عادية من الفترة 1 يوليو وحتى 30 أكتوبر من كل عام وفي حال وجود أماكن شاغرة بالمجلس لابد من عقد انتخابات وفتح باب الترشح لاستكمال المدة أو اختيار مجلس جديد في حال انتهاء مدة المجلس الحالي».وأكمل «يوجد 30 يوما أو 45 يوما لإقامة هذه الجمعية وإذا لم يتم الالتزام بهذه الفترة سيتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل”.وأكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يملك حق إلغاء قرار اللجنة بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 أعوام.وأشار إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بناء على عدة شكاوى من جهات وشخصيات مختلفة من بينها شكوى مجمعة تحمل توقيع 29 رئيس اتحاد ضد تجاوزات مرتضى منصور.

وأضاف “من حق كل اتحاد أن يبلغ الاتحاد القاري والدولي الخاص بلعبته بعدما أبلغت اللجنة الأولمبية كل الاتحادات بالقرار”.وتابع “وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي لا يملك من الأساس إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المبني على الميثاق الأولمبي وعلاقتنا بالوزارة تكاملية لأن اللجنة الأولمبية منوطة بالجزء الفني والوزارة لديها العمل الإشرافي والرقابي والمالي للأمور الرياضية”.وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” رفض استلام خطاب يحمل توقيع رئيس الزمالك مؤخرا لأن مرتضى لم يصبح صاحب صفة، موضحا أن الزمالك أرسل الخطاب مجددا بتوقيع نائب رئيس الزمالك أحمد جلال إبراهيم.

