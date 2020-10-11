مصر وتوغو 14 و17 نوفمبر

دوليه

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي “الكاف” يخطره فيه بموعد مباراتي «الفراعنة» مع توغو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بمجموعته في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة بعدما حصد نقطتين من مباراتين.

وأوضح محمد بركات مدير المنتخب أن «الكاف» حدد موعد مباراتي توغو على أن يكون موعد مباراة الذهاب في 07:00 مساء يوم 14 نوفمبر بمصر ولقاء العودة في 04:00 عصر يوم 17 من الشهر نفسه بتوغو.وأوضح بركات أن مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا بينما يقود مباراة العودة طاقم من السنغال.

