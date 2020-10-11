لماذا اتحاد القدم... فقط؟

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خبر السماح لفئة البدون اللعب في مسابقات كرة القدم جاء في وقت متأخر إذا ما قارنا مستوى المحترفين الذين نصرف عليهم مبالغ كبيرة وهم بمستوى متواضع قد نجد في فئة البدون من هم أفضل منهم يستحقون ان يتعاملوا معهم كمحترفين بدلا من هؤلاء «شبه محترف». الا ان ما جعلني استغرب هو لماذا يسمح في هذا الوضع بالكرة فقط وليس بباقي الألعاب الرياضية الأخرى...؟ فنحن نحتاج في بعض الألعاب الى اعداد كثيرة من اللاعبين لكي نزيد من عدد المسابقات وتستمر مسابقاتنا زمنا اكبر ولعب مباريات اكثر خصوصا بالألعاب التي لا يلعبها الا خمسة او ستة اندية (الجمباز) فبالتأكيد هذا البدون تعود على النظام الاجتماعي الكويتي ويستطيع ان يتفاعل اسرع مع بيئة الألعاب الفنية والإدارية ... لذا تمنيت ان نجد اقتراحاً من اللجنة الأولمبية الكويتية او مجلس إدارة هيئة الرياضة او الجهاز التنفيذي للهيئة بطرح هذه الفكرة بعين فاحصة ولا تتسرع في القرار الا بعد دراسته دراسة كافية لكي تأتي معها شروط تضمن ان تحقق أهدافها الفنية مستقبلا خصوصا في المراحل السنية الصغيرة.... الخ. ولكن اكررها أكثر من مرة يجب ألا تضعف من وجود المواطنين في الخطة الفنية والإدارية لهذه الفكرة.... «فالكم» مهم ولكن ال «كيف» أهم... وهنا إذا طبقنا الفكرة صح نستطيع ان نعجل من تحول هذه الأندية إلى كيانات رياضية محترفة قوامها ارتفاع المستوى الفني.. الذي سيشجع القطاع الخاص برعاية ابطال هذه الرياضات مستقبلا.... وأسجل خوفي الذي كررته أكثر من مرة وهو الحرص على تشكيل المنتخبات الوطنية وان يكون المواطن الكويتي هو الاغلب في التشكيلة الأساسية للمنتخبات... وفي كل خير....... أما موضوع السماح لمواليد الكويت.... والله من وراء القصد.

