المشعان مدرباً للسالمية .. وعواد مديراً فنياً

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أعلن نادي السالمية عن تعيين الوطني محمد المشعان مدرباً للفريق خلفاً لسلمان عواد الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق «لظروف خاصة». وذكر النادي في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «رسميا تم الاتفاق مع د. محمد المشعان ليصبح مدربا للفريق الاول على ان يقود التدريبات ابتداء من (أمس) السبت على ان يتم تشكيل جهازه المعاون الايام المقبلة».

وقرر مجلس إدارة السماوي تعيين عواد في منصب المدير الفني تقديراً لمشواره مع النادي خلال الفترة الماضية، وكتب عواد على حسابه الشخصي في «تويتر»: «الحمدلله دائماً وأبداً شكراً لرئيس نادي السالمية ومدير الكرة الشيخ تركي اليوسف تعييني بمنصب المدير الفني للنادي وكل الشكر على تفهم ظروفي الخاصة التي باتت تمنع تواجدي اليومي بالفترة الحالية».

وستكون مهمة المشعان قيادة الفريق في دوري التصنيف الذي يستهله السماوي بمواجهة قوية أمام كاظمة الخميس المقبل.

وأشرف المشعان على تدريب نادي الجهراء الموسم الماضي وقاده إلى إحراز لقب دوري الدرجة الأولى قبل أن يعلن عن انتهاء مهمته مع الفريق في مايو الماضي، كما سبق للمشعان أن عمل مدرباً مساعداً في نادي القادسية للكرواتي ستارفيكيتش في العام 2017، وعمل قبلها محللاً فنياً في اتحاد الكرة مع المنتخب الوطني.

من جانب آخر، أنهى السالمية صفقة انتقال اللاعب عبدالعزيز المشعان شقيق المدرب محمد المشعان ليدعم صفوفه للموسم المقبل. وانتقل المشعان بعد خروجه من قائمة القادسية الموسم الماضي إلى النصر في الصيف الماضي، قبل أن يرحل إلى الجهراء في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.ويملك اللاعب الدولي السابق خبرة كبيرة وسبق له اللعب في أوروبا بالإضافة إلى مشواره مع الأصفر.

