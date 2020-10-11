«يد الأبيض» حسم مواجهته مع الأخضر

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أكد الكويت رغبته في مواصلة تحقيق الإنجازات عقب تفوقه على العربي 22-20 في اللقاء الذي جمعهما مساء الأول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بينما بقي الخاسر على رصيده السابق نقطتين.

وقدم الفريقان مباراة قوية مليئة بالعروض الشيقة الا ان الأبيض حسم هذه القمة بفارق هدفين في ظل اصرار لاعبيه على المضي قدما نحو اللقب الذي يحتفظ فيه الكويت منذ 7 سنوات. وواصل السالمية عروضه القوية في البطولة بفوزه اول من امس ايضا على كاظمة 25-22 ، ليرفع السماوي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بينما ظل رصيد البرتقالي خالياً من النقاط. وفي مباراة ثالثة، تخطى القادسية منافسه برقان بصعوبة وبنتيجة 30-29، ليرفع الأصفر رصيده الى 5 نقاط في المركز الثاني، وظل برقان في المركز الأخير دون اي نقطة. من جانب آخر، تعرض حارس مرمى القادسية فهد كرم لإصابة قوية في الركبة، وسيجري اللاعب فحوصات طبية للوقوف على إمكانية عودته إلى الملاعب وتحديد خطة العلاج.

