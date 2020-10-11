دورتا دراسات لحكام «القوى» و«الطاولة»

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نظم مركز عبدالله السالم لإعداد القادة دورتي دراسات لحكام العاب القوى (صقل) وحكام كرة الطاولة (صقل وترقية) عبر تطبيق zoom خلال الفترة من 4 الى 8 اكتوبر الحالي .وأقيمت دورة حكام القوى بمشاركة 25 حكماً وحاضر فيها سلطان الماجد وجراح الإبراهيم واشتملت الدورة على دراسات عملية بمضمار كيفان، فيما شارك في دورة حكام كرة الطاولة 28 حكماً وحاضر فيها عبدالعزيز الغريب وخالدة العلي. وأقيمت الدراسات العملية بمدرسة ملا حسن الكندري بالرميثية.وأفاد خالد السبيعى مدير مركز عبدالله السالم لإعداد القادة حرص المركز على مواصلة تقديم الدورات والدراسات عبر تطبيقzoom ودعم قدرات عناصر المنظومة الرياضية بالتعاون مع جميع الهيئات الرياضية.من جانب آخر ينظم المركز دورة دراسات، ترقية حكام العاب القوى عبر تطبيق zoom خلال الفترة من 11 الى 15 الشهر الحالي ، بمشاركة 29 دارسًا، ويحاضر في الدورة سلطان الماجد وجراح الإبراهيم.

