علماء أميركيون: «هرمون الحب» لعلاج مرضى «كورونا»

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يعول علماء على هرمون أوكسيتوسين أو ما يسمى بـ «هرمون الحب»، لعلاج مرضى «كوفيد-19»، استنادا لنتائج دراسة طبية جديدة أجريت بجامعة توليدو الأميركية.

وتشير أبحاث سابقة أن لأوكسيتوسين دورا في خفض الالتهابات، وهو ينتج في الدماغ وله ارتباط بعملية التكاثر والولادة.

وإحدى أخطر مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حالة تسمى «عاصفة السيتوكين»، وهي ناتجة عن استجابة مناعية قوية تتم فيها مهاجمة أنسجة الجسم وتشهد انخفاضا حادا في خلايا T-cells التي تعتبر جزءا أساسيا من الجهاز المناعي التكيف ( adaptive system ). واستخدم الباحث علي إمامي، مساعد أبحاث الدراسات العليا بجامعة توليدو في ولاية أوهايو، وزملاؤه، قاعدة بيانات المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، لتحليل خصائص الجينات المعالجة بأدوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأوكسيتوسين. وجد الباحثون أن عقارا واحدا من هذه الفصيلة يسمى، كاربيتوسين، له خصائص مطابقة للجينات التي تقلل من العلامات الالتهابية التي تؤدي إلى عاصفة السيتوكين لدى المصابين بحالات حرجة من «كوفيد-19». كما ويؤدي العقار، حسب الدراسة، إلى تنشيط خلايا T-cells، التي تنخفض بشكل كبير خلال عاصفة السيتوكين، وتلعب دورا مهما في الاستجابة المناعية. ويشبه كاربيتوسين عقار لوبينافير، وهو دواء مضاد للفيروسات، قيد الدراسة كعلاج لـ«كوفيد-19». وقال الباحثون في بيان صحافي صادر عن الجمعية الفسيولوجية الأميركية، إن كل هذه العوامل تشير إلى أن الأوكسيتوسين لديه القدرة ليكون علاجا مستهدفا لعواصف السيتوكين لدى مرضى «كوفيد -19». وخلص المؤلفون في تقريرهم، إلى أن «فهم الآليات التي يمكن من خلالها أن يكون الأوكسيتوسين أو نظام الأوكسيتوسين هدفا مناعيا جديدا، أمر بالغ الأهمية». ومع ذلك، أضافوا أنه «لا يزال يتعين تقييم سلامة وفعالية الأوكسيتوسين الوريدي في المصابين بحالات حرجة من «كوفيد-19». إلى ذلك ذكر تقرير، أعده علماء بريطانيون، أن آلام العضلات والتعب والبثور على الساقين قد تشير إلى الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، الذي يسبب مرض «كوفيد-19». ونقلت صحيفة «ديلي ميلي» أن الأعراض يمكن أن تظهر بطرق مختلفة اعتمادًا على عمر المصاب وحالته الصحية والخصائص التي يتمتع بها جسمه. وقررت وزارة الصحة البريطانية عدم إضافة الأعراض الجديدة إلى قائمة مؤشرات الإصابة ?حتى لا تزيد الضغط على مراكز الاختبار. يشار إلى أن بريطانيا الآن تعترف بثلاثة أعراض بشكل رسمي، وهي الحمى الشديدة والسعال لفترات طويلة وفقدان أو تغير حاسة الشم.

