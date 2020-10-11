أميركا تطالب بتجريد الأمير هاري وزوجته من ألقابهما الملكية!

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طالب العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، جيسن سميث الحكومة البريطانية بتجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من ألقابهما الملكية، بسبب تدخلهما في انتخابات الرئاسة الأميركية، حسب قوله.

وأضاف سميث في تغريدة، أن «الأمير هاري وميغان ماركل يستخدمان ألقابا أجنبية (للحشد) ضد الرئيس ترامب والتدخل بانتخاباتنا».

وقال إنه طلب من الحكومة البريطانية أن تضع حدا لذلك.

ونشر عضو الكونغرس رسالة وجهها إلى الحكومة البريطانية، قال فيها إنه «لطالما اتبعت العائلة المالكة البريطانية سياسة الحياد الصارم في ما يتعلق بالمسائل السياسية».

وأضاف «أشعر بالقلق حيال التعليقات الأخيرة لدوق ودوقة ساسيكس بشأن الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة، لا سيما بالنظر إلى المحادثات الدولية المحيطة بالتدخل الأجنبي بانتخاباتنا ووضع الدوق كضيف في الولايات المتحدة».

ووصف سميث تصرفات الأمير هاري وزوجته ماركل بأنها «خرق خطير لسياسة الحياد السياسي للعائلة المالكة البريطانية وتصرف غير مناسب من التدخل المحلي من قبل واحد من أقرب حلفائنا».

ووفقا لصحيفة «ذي هيل» الأميركية، فقد لعب الأمير وزوجته منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة دورا نشطا لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وأطلقا، في سبتمبر، فيديو يحث الأفراد على «رفض خطاب الكراهية» و«المعلومات المضللة».

ووصفت ماركل الانتخابات القادمة بأنها «أهم الانتخابات في حياتنا».

ولم يعد بإمكان الأمير هاري وماركل استخدام لقب «صاحب السمو الملكي» بعد إعلانهما اعتزال الحياة الملكية، ولا يعمل أي منهما بالنيابة عن الملكة إليزابيث، لكنهما لا يزالان يحتفظان بلقبي «الدوق» و«الدوقة».

ووفقا للصحيفة، فلم يؤيد أي من الزوجين علنا أحد المرشحين بانتخابات 2020.

