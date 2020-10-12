سفير أذربيجان: الكويت تدعم الحل السلمي لقضية كاراباخ

أول النهار

اشاد سفير اذربيجان اليخان قهرمان بموقف الكويت تجاه قضية ناغورنو كاراباخ لافتا الى انه تواصل مع مساعد ووزير الخارجية للشؤون الاوروبية السفير وليد الخبيزي بشأن التطورات الحاصلة في الاقليم.

وقال في مؤتمر صحافي عقده صباح امس بمقر سفارة بلاده بمنطقة اليرموك ان الكويت تدعم الحل السلمي للاقليم وفق القرارات الاممية التي تنص على ان الاقليم ارض اذربيجانية محتلة من قبل ارمينيا ولابد من استرجاعها.

واضاف: نحن نثمن موقف الكويت الداعم لقضيتنا العادلة وقد اطلعناهم منذ اليوم الاول على التطورات ولا نزال في تواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية لتزويدهم باهم التطورات الحاصلة هناك. واشاد بالموقف التركي تجاه بلاده، مؤكدا ان تركيا بلد شقيق منوها بالموقف الايراني الذي قال انه مع الشرعية الدولية في حل قضية كاراباخ وهذا ما اكده الرئيس حسن روحاني وكذلك الحكومة الايرانية ووزارة الخارجية الايرانية. كما اوضح ان منظمة التعاون الاسلامي وفي جميع قممها السنوية تؤكد ضرورة تحرير الاقليم وتؤكد ان ارمينيا تحتل 20% من الاراضي الاذربيجانية وبالتالي من الضروري حل هذه القضية وارجاع الحق الى اهله.

وقال: ان موقف روسيا يؤكد ضرورة حل هذا النزاع، مشيرا الى ان الرئيس بوتن اوضح ان عدم تدخل جيش بلاده في هذا النزاع رغم الاتفاق الامني بينه وبين ارمينيا لان النزاع يقع في اراضي اذربيجانية وليس على الحدود الارمينية مشيرا الى ان الاقليم المحتل لا توجد بينه وبين ارمينيا حدود.

واختتم مؤتمره بالقول نحن ملتزمون بالهدنة اذا التزم به الطرف الاخر لكننا مصرون على تحرير اراضينا وفق القرارات الدولية وما اقرته مجموعة منيسك وكذلك قرارات منظمة التعاون الاسلامي ورفع العلم الاذربيجاني.

