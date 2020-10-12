الناصر: موقف الكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أول النهار

شارك وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز وذلك على هامش أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الشيخ د. أحمد الناصر كلمة الكويت قال فيها: إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة نحو الإسهام في إيجاد أنجع السبل التي تكفل خلق عالم مفعم بالأمن والسلام في عالم يضج بالصراعات والأزمات وواقع مرير يملؤه كم هائل من الانتهاكات ومنها خطر يتربص بالأمن والسلم الدوليين نتيجة انتشار وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية رغم الجهود الدولية الرامية إلى وأد هذه الآفة البغيضة. ومرورا بمنطقتنا العربية وما تعيشه بسبب صراعات معقدة وحروب طاحنة أنهكت مقدرات وثروات شعوبها وصولا إلى حالة الجمود التي طالت القضية الفلسطينية مجددين موقفنا تجاه دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وصولا إلى الأزمة السورية التي دخلت عامها العاشر وهي مثقلة بكوارث ومعاناة انسانية خلفت وراءها ما لا يعد ولا يحصى من القتلى والجرحى مجددين موقفنا المبدئي القاضي بحل الأزمة سياسيا وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة إضافة إلى ما يعيشه الشعب اليمني من أزمة طاحنة نأمل أن تتواصل الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي لها يقوم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مخرجات الحوار الوطني.. وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف: لقد ألقت الانقسامات السياسية الحاصلة في ليبيا بظلالها على أمن واستقرار البلاد ودول المنطقة مجددين دعوتنا للأطراف الليبية بضرورة تغليب الحلول السلمية الكفيلة بإنهاء الأزمة التي طال أمدها وذلك وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

ومضى يقول: إن الأزمات أبت أن تتوقف عند هذه الحدود حيث أطلت علينا أزمة جديدة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد والتي شكلت عدوا يفتك بشعوب العالم مثمنين في هذا الصدد جهود حركة عدم الانحياز بقيادة جمهورية أذربيجان تجاه الدعوة إلى عقد الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين للجمعية العامة بهدف شحذ الهمم نحو إيجاد استجابة فعالة للتداعيات المدمرة للانسان الناتجة عن هذه الجائحة.

وختم بقوله: إن جسامة هذه التحديات والأزمات تتطلب منا تعزيز التعاون والشراكة الدولية من خلال احترام القانون الدولي ومواثيقه بما في ذلك مبادئ باندونج العشرة والعمل على إعادة الاعتبار إلى ميثاق الأمم المتحدة والتأكيد على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية كافة.

