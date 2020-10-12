وزير الخارجية تسلَّم أوراق اعتماد السفيرة الفرنسية

أول النهار

تسلَّم وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفيرة الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى الكويت آن كليرلوجوندر.

وتمنى الشيخ د. أحمد الناصر خلال اللقاء الذي تم في ديوان عام وزارة الخارجية للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

