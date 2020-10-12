«الداخلية» «تُحمِّر العين» وتتخذ إجراءات حازمة ضد مخالفي التعليمات الصحية

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بعد ان بدا واضحا ان نسبة التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات الصحة الخاصة بمحاصرة انتشار فيروس كورونا آخذة في التراجع بشكل يمثل خطرا على الصحة العامة ويؤذن بحدوث موجة جديدة من الجائحة، حمرت وزارة الداخلية عينها وكشفت عن وجهها القوي الصارم واتخذت اجراءات فورية وقاسية ضد مخالفي التعليمات الصحية.

البداية حدثت اول من امس عندما داهم رجال الامن عرسا في مدينة صباح الاحمد والقوا القبض على المعرس ووالده وعدد من المدعوين الذين توصلت اليهم بارقام سياراتهم، ثم اقتادوا الجميع الى الحجز.

ولم تكتف الداخلية بذلك بل شكلت فرقة من المباحث لمتابعة الدعوات الالكترونية واستدعاء اصحاب تلك الدعوات والموجهة اليهم لكتابة تعهدات بعدم اقامة اي احتفالات جماعية او المشاركة فيها والا عرضوا انفسهم للمساءلة القانونية. وزاد الامر صرامة وجدية ان رجال الداخلية بدأوا يستدعون من شاركوا في اعراس او حفلات سابقة لمساءلتهم عن اسباب اختراق القانون واخذ تعهدات عليهم بعدم العودة الى تلك المخالفة.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت امس ان القطاعات الأمنية المختصة تواصل التصدي لجميع المخالفين لقرارات الصحة الوقائية بمنع التجمعات الصادرة عن مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أنه تم التعامل الفوري مع مخالفي قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات داخل البلاد وتطبيق القانون على الجميع.

وأشارت إلى أن رجال الأمن قاموا بفض عدة مناسبات في عدة مناطق لمخالفتهم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتعليمات واشتراطات السلطات الصحية في البلاد بسبب فيروس كورونا حيث تم استدعاء أصحاب المنازل وتسجيل قضايا بحقهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات والإجراءات المعمول بها في البلاد لمنع التجمعات حرصا على سلامة الجميع وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.