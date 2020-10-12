الأمير: علاقاتنا بالسعودية تاريخية وراسخة

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أشاد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت والمملكة العربية السعودية، مؤكدا سموه حرص البلدين الدائم والمشترك للارتقاء بأطر التعاون على جميع الاصعدة بما يدعم المصالح المشتركة ويعود بالخير على البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير البلاد بقصر السيف امس الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث سلم سموه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت العلاقات الاخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما تضمنت دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية، وقد اعرب سمو أمير البلاد عن سعادته بقبول وتلبية دعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف امس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة زيارته للبلاد حيث قدم لسموه رسالة خطية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة كما تضمنت الرسالة دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية.