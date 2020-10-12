الضرائب قادمة.. نهاية 2021

الأولى

أكدت مصادر حكومية مسؤولة لـالنهار وجود توجه لتطبيق ضرائب متوازنة تتعلق بالقيمة المضافة والانتقائية في الكويت أواخر 2021.

وأشارت المصادر الى ان الحكومة تدرس الامر بعناية لضمان عدم تسبب القرار بزيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه وكذلك عدم المساس بوضع المواطنين. (طالع ص 07).

المصادر أكدت ان فرض هذه الضرائب سيكون في اطار برنامج اصلاحي اقتصادي متكامل تطمح الحكومة الى تطبيقه لتعزيز ايرادات الدولة والذي يرتكز على عدة محاور تعتمد على هيكلة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد وتنويع مصادر الدخل.

وفي سياق آخر، اظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ان القروض الاستهلاكية والمقسطة قفزت بواقع 400 مليون دينار بنهاية اغسطس الماضي، لتسجل 13?8 مليار دينار، مقارنة بـ 13?4 بنهاية يناير، تنوعت بين 12?3 مليار دينار مقسطة، و1?5 مليار للاستهلاكية.

وفيما شهدت الاصول الاحتياطية للكويت ارتفاعا تجاوز حاجز الملياري دينار، عند 14?4 مليار دينار بنهاية اغسطس من العام الحالي، مقارنة بحوالي 12?3 مليارا بنهاية يناير الماضي.

ارتفعت حسابات وودائع الحكومة لدى البنوك، بواقع 300 مليون دينار خلال الفترة ذاتها بالغة 9?5 مليارات دينار.

ووفقاً لبيانات المركزي فقد تراجع انفاق الكويت في الداخل والخارج بحوالي 1?7 مليار دينار على أساس فصلي، حيث سجلت قيم معاملات البطاقات البلاستيكية في الفترة ما بين ابريل الى يونيو 3?3 مليارات دينار، مقارنة بحوالي 5 مليارات دينار خلال الفترة من يناير الى مارس من العام الحالي 2020.