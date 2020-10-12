«الشؤون» وافقت على توزيع أرباح «التعاونيات»

الأولى

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي عن توجيه الجمعيات التعاونية لعقد الجمعيات العمومية واعتماد التقريرين المالي والاداري تمهيداً لتوزيع الأرباح على المساهمين. وقال الكشتي في تصريح صحافي انه بعد عدة مطالبات من اتحاد الجمعيات وافقت وزارة الشؤون على عقد الجمعيات العمومية لتنظمها الجمعيات التعاونية وفق الاشتراطات الصحية.

ولفت الكشتي الى ان الجمعيات التعاونية على أتم الاستعداد لعقد الجمعيات العمومية وفق الاشتراطات الصحية، متمنياً ان تكون الوزارة على أهبة الاستعداد ليتم تنظيم الجمعيات العمومية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية. وأشار الى انه سيتم الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وكل التجهيزات الاخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد انه بعد عقد الجمعيات العمومية والموافقة على التقارير سيتم توزيع الأرباح على جميع المساهمين في الجمعيات التعاونية وهو الذي يعتبر حقا من حقوق المساهمين كان الاتحاد قد طالب به أكثر من مرة.

