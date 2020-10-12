جونسون تسلَّم معلومات بهزيمة ترامب بنسبة 85 في المئة

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لندن – الوكالات: طلب مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من وزراء حكومته اقامة علاقات مع المرشح الديموقراطي جو بايدن الذي اعتبره أوفر حظا للوصول الى البيت الأبيض من دونالد ترامب. وكشفت صحيفة التايمز البريطانية ان استطلاعات رأي خاصة ونماذج حاسوبية رجّحت في سبتمبر المنصرم بنسبة 70% أن يفوز بايدن بأكثر الأصوات، وأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وحزبه في طريقهم الى هزيمة ثلاثية تاريخية يسيطر بعدها الديموقراطيون على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته امس أن المعلومات التي سُلمت لرئيس الوزراء البريطاني خلال نهاية الأسبوع رجّحت بنسبة تفوق 85% فوز بايدن على ترامب، أي بارتفاع يفوق 15% التوقعات السابقة.

وأشارت تايمز الى أنه ورغم حديث جونسون مع ترامب الأسبوع الماضي متمنيا له التوفيق في الانتخابات، فان أحد الأعضاء البارزين في حزب المحافظين قال لها انهم في الحكومة البريطانية قد استبعدوا ترامب. وأوردت أيضا أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، زار الولايات المتحدة أخيراً والتقى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وشخصيات أخرى في الكونغرس. وذكرت تايمز أن حكومة جونسون تتوقع رحلة وعرة اذا فاز بايدن الذي غرد الشهر الماضي بأنه لن يسمح بأي صفقة تجارية بين بريطانيا وأميركا اذا كانت أيرلندا الشمالية ضحية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويقول دبلوماسيون ان بايدن سيكون فاترا تجاه جونسون بسبب تعليقاته حول الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، والذي انتقد فيها كراهية أجداد الرئيس الكيني للامبراطورية البريطانية. ونسبت تايمز الى أحد الدبلوماسيين قوله ان الديموقراطيين ينظرون لترامب على أنه مروع ومثير للاشمئزاز، وسيعاقبون من استسلم له.