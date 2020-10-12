الأمير: العلاقات الكويتية - السعودية تاريخية وراسخة.. وحريصون على الارتقاء بأطر التعاون

وطن النهار

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

واستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما تضمنت دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية وقد أعرب سموه عن سعادته بقبول وتلبية دعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وقد أشاد سموه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مؤكداً سموه على حرص البلدين الدائم والمشترك للارتقاء بأطر التعاون على كافة الاصعدة بما يدعم المصالح المشتركة بالخير للبلدين والشعبين. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث قدم لسموه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة كما تضمنت الرسالة دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله.

