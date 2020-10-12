صاحب السمو تلقى تهنئة من رئيس غينيا بيساو

وطن النهار

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس الجنرال عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وعلى ما أبداه من طيب المشاعر وصادق التمنيات مشيدا سموه بالعلاقات الطيبة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

