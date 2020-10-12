«الداخلية» فضّت تجمعات خالفت الاشتراطات الصحية

وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القطاعات الأمنية المختصة تواصل التصدي لجميع المخالفين لقرارات الصحة الوقائية بمنع التجمعات ومخالفي تعليمات السلطات الصحية في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا الشأن أوضحت الادارة في بيان لها أنه تم التعامل الفوري مع مخالفي قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات داخل البلاد وتطبيق القانون على الجميع، حيث قام رجال الأمن بفض عدة مناسبات في عدة مناطق لمخالفتهم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتعليمات واشتراطات السلطات الصحية في البلاد بسبب فيروس كورونا، حيث تم استدعاء أصحاب المنازل وتسجيل قضية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.

وأهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية بالمواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام التام بالقوانين والتعليمات والاجراءات المعمول بها في البلاد لمنع التجمعات حرصا على سلامة الجميع وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

