مزوِّر ينتحل صفة رجل أمن ويسلب أموال المارة

وطن النهار

تمكن رجال قطاع الأمن العام من ضبط قائد مركبة يقوم باستيقاف المارة ويسلب النقود التي بحوزتهم مدعيا أنه رجل امن وتمت احالته الى الجهات المختصة.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن تمكن قطاع الأمن العام من ضبط قائد مركبة يقوم باستيقاف المارة ويسلب النقود التي بحوزتهم مدعيا أنه رجل امن.

وكانت دورية أمنية تابعة لمديرية أمن محافظة الفروانية واثناء قيامها بمهامها الأمنية قد لاحظت قائد مركبة يقوم باستيقاف المارة، وعند مشاهدته الدورية ترك المركبة وعند اللحاق به، لاذ بالفرار راجلا، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على جهاز لاسلكي مجهول المصدر وطلقة نارية ووصل دفع ايجار المركبة.

وكان مقيم من احدى الجنسيات الآسيوية قد تقدم الى مخفر شرطة الفروانية ببلاغ افاد فيه ان قائد مركبة قد سلبه نقوده مدعيا انه رجل أمن، وبناء عليه تم تسجيل قضية وعممت اوصافه على الجهات المعنية لضبط المتهم.

واضافت الادارة أن مديرية أمن محافظة الأحمدي التابعة لقطاع الأمن العام تلقت بلاغا يفيد بمحاولة سلب مقيم آسيوي بمنطقة المهبولة، وعند وصول رجال الأمن الى موقع البلاغ، تم ضبط المتهم وبتفتيش مركبته عثر على هوية لموظفة مدنية بوزارة الداخلية ومسدس وكمية من الطلقات النارية ومواد مخدرة، فتم احالته الى المخفر واتضح انه نفس الشخص الذي قام بعملية السلب في محافظة الفروانية، وتمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

