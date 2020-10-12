548 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 548 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 111116 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 658 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت شفاء 546 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 103268 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 145 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و123 حالة في منطقة حولي الصحية و100 حالة في منطقة العاصمة الصحية و91 حالة في منطقة الفروانية الصحية و89 حالة في منطقة الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 140 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7190 حالة.وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2717 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 782255 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

