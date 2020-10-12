«الإطفاء» أخمدت حريقين في العقيلة والفنطاس

وطن النهار

تمكن رجال قوة الاطفاء العامة من اخماد حريق نشب بـ 3 مركبات في منطقة العقيلة دون وقوع اصابات.

ووفق مصدر اطفائي فإن رجال اطفاء مركز المنقف هرعوا الى الموقع بعد ورود بلاع عن وقوع الحريق، وتبين ان الحريق نشب في 3 مركبات في ساحة ترابية أمام أحد المنازل في منطقة العقيلة وشرع رجال الاطفاء بمكافحة الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع اصابات وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

من جهة أخرى تمكن رجال قوة الاطفاء العام من السيطرة على حريق اندلع في سرداب احد البنايات بمنطقة الفنطاس دون وقوع اصابات بشرية.

ووفق مصدر اطفائي بان بلاغ ورد الى غرفة العمليات يفيد عن حريق سرداب في احدى البنايات في منطقة الفنطاس وعلى الفور هرع رجال اطفاء مراكز المنقف والقرين الى موقع البلاغ وتبين بان السرداب كان يستخدم في تخزين مواد متنوعة وتمت السيطرة على الحادث من دون وقوع اصابات بشرية.

وباشرت فرق التحقيق والوقاية بعملها لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ اللازم بشأن المخالفات.

