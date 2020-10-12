«الرحمة العالمية» قدمت مساعدات لـ 750 أسرة سورية

وطن النهار

سيرت الرحمة العالمية قافلة اغاثية الى الأسر السورية اللاجئة في تركيا، استفاد منها أكثر من 750 أسرة، واشتملت على كوبونات شرائية ومساعدات للأيتام وحقائب مدرسية وكسوة شتوية ومشروعات للكسب الحلال وتوزيع طرود غذائية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مكتب سورية في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم: ان القافلة حرصت على التنوع في برامجها الخيرية والانسانية، واشتملت على توزيع كوبونات شرائية على الأرامل والأيتام وتوزيع مانطويات واطقم صلاة على الأرامل وكفالة أيتام لمدة 3 أشهر ومساعدة اسر فقيرة وتقديم سلات غذائية للمصابين والمرضى وتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية للأطفال وتوزيع كسوة شتوية للأيتام وتسير قافلة طحين للداخل السوري.

وأكد حرص الرحمة العالمية على تنوع مشروعاتها الخيرية والانسانية في قوافلها الاغاثية التي انطلقت منذ فبراير 2012، حيث استهدفت العديد من المحاور في بناء الانسان واعفافه، ليكون قادراً على الاعتماد على نفسه.

