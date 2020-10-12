«البلدية» وجَّهت 25 تنبيهاً لتراخيص التشوين

وطن النهار

نفذت ادارة السلامة في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير عدة جولات ميدانية في عموم المحافظة والتي تهدف للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال أملاك الدولة. وأوضحت مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ميساء بوشهري أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن توجيه 25 تنبيها لوجود انقاض، انتهاء ترخيص التشوين، عدم وجود ترخيص بالموقع، عدم وجود لوحة الى جانب اصدار 3 تقارير فنية لمواقع تشوين بالاضافة الى الكشف على 3 مواقع تشوين للتأكد من الالتزام بالمساحة المسموحة. وأكدت أن الادارة تقوم بتوجيه انذارات للشركات المخالفة لازالة المخالفات تجنبا للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للانذار يتم تحرير المخالفة.