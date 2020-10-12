«نزاهة»: تطوير قدرات منتسبينا لمكافحة غسل الأموال

وطن النهار

اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الدورة الافتراضية في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية التي نظمت لمنتسبي الهيئة في قطاعتها المختلفة، قدمتها استشاري التدريب مدير الشركة الكويتية لمطابقة الالتزام وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال سابقا هدى العنزي.

تناولت الدورة عدداً من الموضوعات من أهمها تعريف غسل الاموال واختصاصات الجهات الرقابية ومسؤولياتها في مكافحتها وبيان القوانين والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة، اضافة لأبرز المنظمات والمؤسسات الدولية التي تختص في تتبع قضايا غسل الأموال، ومسؤوليات الإدارات المعنية في تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال في القطاعين العام والخاص، مع تحديد أبرز مخاطر الفساد المرتبطة بغسل الأموال.

من جهتها قالت الأمين العام المساعد للوقاية في «نزاهة» أبرار الحماد انه انطلاقا من دور الهيئة في دعم جهود التنمية البشرية وتفعيل التوعية الداخلية والتركيز على الثقافة المهنية وتطوير المهارات المعرفية لمنتسبيها وبناء قدراتهم العملية، تم التعاون مع معهد الدراسات المصرفية في إطار مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين نزاهة والمعهد في مجال التدريب، تم إقامة الدورة في الوقت الذي تتعاظم فيه تحديات مخاطر الفساد مما يستلزم تسليح منتسبي الهيئة بآخر المستجدات القانونية والمعرفية ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها والتي تعد احد الجرائم الواردة في قانون إنشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016.

وأكدت الحماد سعي (نزاهة) بشكل مستمر من خلال برامج التدريب المتخصصة إلى بناء قدرات العاملين في حقل مكافحة الفساد، وفق ما أشارت إليه استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) وتطوير أداء العاملين في المؤسسات الرقابية وفقا لأفضل الممارسات المهنية.

