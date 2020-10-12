محافظ العاصمة: إنذار 45 عقاراً مخالفاً

وطن النهار

قال محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد: إن «مجموع العقارات الاستثمارية التي تم إنذارها في منطقتي شرق وبنيد القار منذ بداية توجه المحافظة للقضاء على مخالفات البناء في جميع مناطقها بلغ 45 عقاراً»، لافتاً إلى أن «إجمالي العقارات التي بدأ ملاكها في إزالة مخالفات البناء فيها في المنطقتين يبلغ 25 عقاراً استثمارياً».

جاء ذلك في تصريح صحافي للخالد، على هامش جولته التفقدية التي أجراها على منطقة بنيد القار ضمن جهوده الحثيثة والمتواصلة لمتابعة أوضاع إزالة مخالفات البناء في عقارات المنطقة وغيرها على أرض الواقع.

وأوضح الخالد أن «عدد الإنذارات التي وجهها فريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة للعقارات الاستثمارية المخالفة في منطقة بنيد القار يبلغ 34 إنذاراً»، مشيراً إلى أن «عدد العقارات التي قام ملاكها بالبدء في إزالة مخالفات بنائها من بين هذه العقارات يبلغ 20 عقاراً».

ولفت إلى أن «عدد الإنذارات التي وجهها فريق الطوارئ للعقارات الاستثمارية المخالفة في منطقة شرق بلغ 11 إنذاراً»، مبيناً أن «عدد العقارات التي قام ملاكها بالبدء في إزالة مخالفات بنائها من بين هذه العقارات يبلغ 5 عقارات منهم 4 عقارات تم هدمها».

