نقل العتيبي والخميس إلى الديوان الأميري

وطن النهار

صدر مرسوم بنقل مستشار من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري، وتضمن المرسوم: مادة أولى: يُنقل د. حمود محمد العتيبي - المستشار بدرجة وزير بديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وصدر مرسوم بنقل قيادي من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري نص على:

مادة أولى: تُنقل هناء فايز حمد الخميس - وكيل الوزارة المساعد بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري، بذات الدرجة الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تعيينها.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

