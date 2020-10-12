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نقل العتيبي والخميس إلى الديوان الأميري


صدر مرسوم بنقل مستشار من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري، وتضمن المرسوم: مادة أولى: يُنقل د. حمود محمد العتيبي - المستشار بدرجة وزير بديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وصدر مرسوم بنقل قيادي من ديوان سمو ولي العهد إلى الديوان الأميري نص على:
مادة أولى: تُنقل هناء فايز حمد الخميس - وكيل الوزارة المساعد بديوان سمو ولي العهد - إلى الديوان الأميري، بذات الدرجة الوظيفية وللمدة المتبقية من مدة تعيينها.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


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