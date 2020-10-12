مدير «الموانئ»: مسيرة ولي العهد حافلة بالإنجازات الوطنية

وطن النهار

هنأ المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة التزكية السامية ومبايعته وليا للعهد.

وقال الشيخ يوسف الصباح الذي يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية في تصريح صحافي «يشرفني أن أتقدم لسموكم بأسمي وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية باسمى مشاعر المباركة وأسمى آيات التهاني بمناسبة تولي سموكم ولاية العهد والثقة الكاملة التي أولاكم إياها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى».

وهنأ سمو ولي العهد «بمبايعة كبار افراد الأسرة الحاكمة واعضاء مجلس الامة بالاجماع لهذه الثقة السامية داعين الله تعالى أن يمدكم بعونه وتوفيقه وأن يسدد خطاكم لما فيه عزة ورفعة كويتنا الغالية». واضاف «يطيب لي ان أنتهز هذه المناسبة العطرة لأعرب عن بالغ الاعتزاز بالنظرة الثاقبة والرؤية السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتزكيتكم لولاية العهد عضدا وسندا لسموه».

